Donare i punti per acquistare cibo per i più bisognosi. L’iniziativa di Esselunga e Nonsolopane (Di giovedì 25 marzo 2021) Segnaliamo con piacere una bella iniziativa messa a segno da Nonsolopane e Esselunga per i più bisognosi. Si chiama FIDATY del Banco. In cosa consiste? Spiegano i promotori sul sito bancoNonsolopane.it: “Se siete possessori di una FIDATY CARD Esselunga, potete Donare i vostri punti in scadenza al Banco Nonsolpane che li utilizzerà per l’acquisto di beni alimentari da destinare a famiglie in difficoltà.È possibile trasferire come minimo 100 punti e poi i multipli”.



“Il trasferimento va fatto entro il giorno 8 aprile presso un Punto Fidaty Esselunga, chiedendo all’addetta di eseguire l’operazione, oppure direttamente da casa collegandosi al link ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 25 marzo 2021) Segnaliamo con piacere una bella iniziativa messa a segno daper i più. Si chiama FIDATY del Banco. In cosa consiste? Spiegano i promotori sul sito banco.it: “Se siete possessori di una FIDATY CARD, potetei vostriin scadenza al Banco Nonsolpane che li utilizzerà per l’acquisto di beni alimentari da destinare a famiglie in difficoltà.È possibile trasferire come minimo 100e poi i multipli”.“Il trasferimento va fatto entro il giorno 8 aprile presso un Punto Fidaty, chiedendo all’addetta di eseguire l’operazione, oppure direttamente da casa collegandosi al link ...

Sonia17198860 : RT @LidaSezOlbia: Abbiamo messo a disposizione la Tessera #Esselunga di una nostra #Volontaria per raccogliere #puntiFìdaty da utilizzare p… - barbara75toud : RT @LidaSezOlbia: Abbiamo messo a disposizione la Tessera #Esselunga di una nostra #Volontaria per raccogliere #puntiFìdaty da utilizzare p… - GiovannaPozzoni : RT @LidaSezOlbia: Abbiamo messo a disposizione la Tessera #Esselunga di una nostra #Volontaria per raccogliere #puntiFìdaty da utilizzare p… - elenabenetti90 : RT @LidaSezOlbia: Abbiamo messo a disposizione la Tessera #Esselunga di una nostra #Volontaria per raccogliere #puntiFìdaty da utilizzare p… - Nella20096389 : RT @LidaSezOlbia: Abbiamo messo a disposizione la Tessera #Esselunga di una nostra #Volontaria per raccogliere #puntiFìdaty da utilizzare p… -