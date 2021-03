Ciliegi in fiore in Giappone: stare meglio grazie all’Hanami (Di giovedì 25 marzo 2021) Quando affrontiamo discorsi che appartengono prettamente a delle culture lontane dalla nostra, l’interesse è sempre molto elevato. Soprattutto nel mondo globalizzato odierno infatti la tendenza è quella di apprendere le particolarità delle tradizioni estere, tentando di farle nostre il più possibile. Oggi questo esempio calza a pennello: vogliamo infatti parlarvi dell’Hanami , la cui traduzione letterale dalla lingua nipponica è “guardare i fiori“. Si tratta di una delle tradizioni più antiche che va avanti in Giappone. L’usanza consiste nell’organizzare dei veri e proprio pic-nic all’ombra dei Ciliegi in fiore, chiamati Sakura, apprezzando il dono che Madre Natura ci ha fatto. La leggenda racconta che i primi Ciliegi siano stati piantati dal sacerdote En-no-Ozuno nel VII secolo d.C., con tanto di maledizione nei ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 25 marzo 2021) Quando affrontiamo discorsi che appartengono prettamente a delle culture lontane dalla nostra, l’interesse è sempre molto elevato. Soprattutto nel mondo globalizzato odierno infatti la tendenza è quella di apprendere le particolarità delle tradizioni estere, tentando di farle nostre il più possibile. Oggi questo esempio calza a pennello: vogliamo infatti parlarvi dell’Hanami , la cui traduzione letterale dalla lingua nipponica è “guardare i fiori“. Si tratta di una delle tradizioni più antiche che va avanti in. L’usanza consiste nell’organizzare dei veri e proprio pic-nic all’ombra deiin, chiamati Sakura, apprezzando il dono che Madre Natura ci ha fatto. La leggenda racconta che i primisiano stati piantati dal sacerdote En-no-Ozuno nel VII secolo d.C., con tanto di maledizione nei ...

Advertising

Ussignur_ : @ILupobianco ma facevano la vigile attesa con tachipirina o curavano la gente? Mi è difficile leggere siti in giapp… - Kaname86 : RT @pentagonitaly: | U CUBE | 210324 [#YANAN]: 'Quando ho guardato fuori dalla finestra ho visto che i ciliegi sono in fiore. Meravigliosi… - TeaPecunia : RT @greenMe_it: I ciliegi Sakura sono in fiore, a Tokyo si festeggia la fine dello stato di emergenza - myer87 : RT @pentagonitaly: | U CUBE | 210324 [#YANAN]: 'Quando ho guardato fuori dalla finestra ho visto che i ciliegi sono in fiore. Meravigliosi… - skskriniar : VOGLIO ANDARE IN GIAPPONE A VEDERE I CILIEGI IN FIORE ?????? -