Vaccini anti Covid, da domani al II Policlinico di Napoli tocca a diabetici, oncoematologici e trapiantati (Di mercoledì 24 marzo 2021) Prosegue la vaccinazione dei pazienti già in carico presso le unità operative e i centri di riferimento del Policlinico dell’Università Federico II. In linea con quanto previsto dal piano vaccinale della Regione Campania, da giovedì 25 marzo questi pazienti, convocati direttamente dall’ateneo, saranno vaccinati con la dovuta assistenza. Il programma, si legge in una nota, in linea con la naturale vocazione del Policlinico Federico II, che da sempre eroga assistenza di altissimo livello a pazienti fragili e con cronicità. “I pazienti fragili – spiega il direttore generale Anna Iervolino – hanno bisogno di un percorso adeguato alle loro esigenze, protetto e anche ben monitorato dai professionisti della salute che conoscono bene il loro percorso terapeutico e lo stato di salute al momento della vaccinazione. C’è anche una componente di maggiore serenità ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 marzo 2021) Prosegue la vaccinazione dei pazienti già in carico presso le unità operative e i centri di riferimento deldell’Università Federico II. In linea con quanto previsto dal piano vaccinale della Regione Campania, da giovedì 25 marzo questi pazienti, convocati direttamente dall’ateneo, saranno vaccinati con la dovuta assistenza. Il programma, si legge in una nota, in linea con la naturale vocazione delFederico II, che da sempre eroga assistenza di altissimo livello a pazienti fragili e con cronicità. “I pazienti fragili – spiega il direttore generale Anna Iervolino – hanno bisogno di un percorso adeguato alle loro esigenze, protetto e anche ben monitorato dai professionisti della salute che conoscono bene il loro percorso terapeutico e lo stato di salute al momento della vaccinazione. C’è anche una componente di maggiore serenità ...

