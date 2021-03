Uomini e Donne anticipazioni oggi: ‘incidente’ per Gemma, si ferisce, Maurizio va via (Di mercoledì 24 marzo 2021) Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 24 marzo, rivelano che Gemma si renderà protagonista, suo malgrado, di una brutta caduta. La dama verrà condotta anche all’esterno dello studio per lasciarsi curare le ferite da un dottore. In seguito, poi, la parola passerà a Maurizio, il quale racconterà di aver avuto un incontro con la dama. Al termine del racconto, però, il cavaliere verrà pesantemente attaccato, pertanto, deciderà di lasciare la trasmissione. anticipazioni oggi: Gemma cade Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni de Il Vicolo della news, nella puntata di oggi di Uomini e Donne ne vedremo davvero delle belle. Ieri si è ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ledella puntata didi, mercoledì 24 marzo, rivelano chesi renderà protagonista, suo malgrado, di una brutta caduta. La dama verrà condotta anche all’esterno dello studio per lasciarsi curare le ferite da un dottore. In seguito, poi, la parola passerà a, il quale racconterà di aver avuto un incontro con la dama. Al termine del racconto, però, il cavaliere verrà pesantemente attaccato, pertanto, deciderà di lasciare la trasmissione.cade Stando a quanto trapelato dallede Il Vicolo della news, nella puntata didine vedremo davvero delle belle. Ieri si è ...

Advertising

meb : Il personale sanitario italiano candidato al premio #Nobel per la Pace è una notizia che riempie di orgoglio tutti… - DPCgov : ???? Alluvioni, frane, incendi boschivi, ondate di calore… Grazie alle donne e agli uomini dei Centri Funzionali e d… - Corriere : In tutta Europa le donne continuano ad essere pagate meno degli uomini, in media il 25%. In Italia addirittura il 3… - BomprezziMarco : RT @AvantiRenzi: Nel @pdnetwork si impone ai due capigruppo di lasciare il posto in quanto uomini. Robe da matti. Se pensate che questo sig… - zazoomblog : Anticipazioni Uomini e Donne 24 marzo: batosta per Gemma la decisione di Maurizio - #Anticipazioni #Uomini #Donne… -