Tragedia Lazio: morto il 19enne Guerini in un incidente stradale (Di giovedì 25 marzo 2021) Terribile incidente automobilistico a Roma, in via Palmiro Togliatti, all’incrocio con viale dei Romanisti, si è spento il classe 2002 Daniel Guerini, calciatore della Primavera della Lazio ed ex Torino. Il 19enne ha avuto la peggio nell’impatto tra una Mercedes Classe A guidata da un uomo di 68 anni e una Smart For Four sulla quale erano a bordo tre diciannovenni: per il fantasista della Lazio l’impatto è stato fatale. I due amici che si trovavano con lui sono stati trasferiti dalle ambulanze del 118 in codice rosso all’ospedale Tor Vergata e all’Umberto I. Foto: Twitter logo Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 marzo 2021) Terribileautomobilistico a Roma, in via Palmiro Togliatti, all’incrocio con viale dei Romanisti, si è spento il classe 2002 Daniel, calciatore della Primavera dellaed ex Torino. Ilha avuto la peggio nell’impatto tra una Mercedes Classe A guidata da un uomo di 68 anni e una Smart For Four sulla quale erano a bordo tre diciannovenni: per il fantasista dellal’impatto è stato fatale. I due amici che si trovavano con lui sono stati trasferiti dalle ambulanze del 118 in codice rosso all’ospedale Tor Vergata e all’Umberto I. Foto: Twitter logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sportface2016 : 'Increduli e sconvolti'. La #Lazio, con un tweet, si stringe attorno alla famiglia di Daniel #Guerini - gilnar76 : Tragedia nella Lazio Primavera: ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - willycuba65 : RT @siamo_la_Roma: ?? Tragedia in casa #Lazio ?? Perde la vita il giovane #Guerini, giovane della #Primavera ???? Fatale un incidente stradal… - siamo_la_Roma : ?? Tragedia in casa #Lazio ?? Perde la vita il giovane #Guerini, giovane della #Primavera ???? Fatale un incidente st… - incoogniito : RT @MondoSportivoIT: Tragedia in casa #Lazio. In un incidente frontale a Roma, muore il calciatore della Primavera Daniel #Guerini (2002).… -