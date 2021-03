Tony Dallara: 'Io, su una sedia a rotelle, costretto a pagare l'ambulanza per andare a fare il vaccino' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il cantante Tony Dallara, 84 anni, che usa una sedia a rotelle a causa di alcune difficoltà motorie dovute a una lunga degenza in ospedale, aveva chiesto di poter essere vaccinato nel suo domicilio ... Leggi su globalist (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il cantante, 84 anni, che usa unaa causa di alcune difficoltà motorie dovute a una lunga degenza in ospedale, aveva chiesto di poter essere vaccinato nel suo domicilio ...

Advertising

globalistIT : Il racconto del cantante - soundsblogit : Tony Dallara: “Ho dovuto noleggiare un’ambulanza, pagando 125 euro, per potermi vaccinare” - Marcell03827767 : @MediasetTgcom24 Ehmbé... che cazzo volete adesso tu e MediasetTgcom24 ? Ma con tanti problemi che stanno per arri… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Tony Dallara: ho dovuto affittare un'ambulanza per andarmi a vaccinare #tonydallara - MediasetTgcom24 : Covid, Tony Dallara: ho dovuto affittare un'ambulanza per andarmi a vaccinare #tonydallara -