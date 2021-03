«Stop al codice appalti», l’Antitrust come la Lega (Di giovedì 25 marzo 2021) Finora di Roberto Rustichelli, presidente dell’Autorità garante per la concorrenza (Antitrust), si era parlato solo per la stentata nomina. Durante il Conte Uno erano stati Fico e Casellati a scegliere questo magistrato fuori ruolo oltre i 10 anni previsti dalla legge Severino. Salvato da un voto del Csm in mezzo alla bufera Palamara, Rustichelli si era distinto per apparire il meno possibile. Vice capo di gabinetto al Mise con Antonio Marzano e poi a palazzo Chigi con Berlusconi, Rustichelli non … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 25 marzo 2021) Finora di Roberto Rustichelli, presidente dell’Autorità garante per la concorrenza (Antitrust), si era parlato solo per la stentata nomina. Durante il Conte Uno erano stati Fico e Casellati a scegliere questo magistrato fuori ruolo oltre i 10 anni previsti dalla legge Severino. Salvato da un voto del Csm in mezzo alla bufera Palamara, Rustichelli si era distinto per apparire il meno possibile. Vice capo di gabinetto al Mise con Antonio Marzano e poi a palazzo Chigi con Berlusconi, Rustichelli non … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore di oggi, mercoledì #24marzo. #Antitrust al Governo: «Stop al codice appalti».… - matteosalvinimi : #Salvini: Per azzerare il Codice degli appalti non serve un tavolo: basta una norma che preveda stop alla burocrazi… - CORDESCOM : RT @giuslit: “Stop al codice appalti” Strano che non l’abbiano fatto quando gli investimenti erano finanziati con BTP. Ah, dite che quel co… - Aisha64417632 : RT @mariocavallaro: Vorrei capire che significa 'stop al codice degli appalti' per favorire la realizzazione delle opere pubbliche urgenti.… - mikedells : RT @mariocavallaro: Vorrei capire che significa 'stop al codice degli appalti' per favorire la realizzazione delle opere pubbliche urgenti.… -