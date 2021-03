Silvio Berlusconi in Ospedale: Aggiornamenti sul suo Stato di Salute! (Di mercoledì 24 marzo 2021) Qualche giorno fa, nel pieno del processo sul caso Ruby ter, Silvio Berlusconi è Stato ricoverato per alcuni problemi di salute. Il suo legale ha dichiarato alla stampa che potrà rimanerci altro tempo. Scopriamo insieme i dettagli! Silvio Berlusconi è Stato ricoverato pochi giorni fa per dei problemi di salute. A dare la notizia è Stato il suo legale, l’avvocato Federico Cecconi, durante l’udienza del processo sul caso Ruby ter, al cui centro vi sono accuse di corruzioni in atti giudiziari e falsa testimonianza. Già qualche mese fa il leader di Forza Italia non è Stato bene a causa del coronavirus da cui è guarito, e di alcuni problemi cardiaci per cui è finito in Ospedale. L’ultimo ricovero è avvenuto nel Principato di Monaco e ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 24 marzo 2021) Qualche giorno fa, nel pieno del processo sul caso Ruby ter,ricoverato per alcuni problemi di salute. Il suo legale ha dichiarato alla stampa che potrà rimanerci altro tempo. Scopriamo insieme i dettagli!ricoverato pochi giorni fa per dei problemi di salute. A dare la notizia èil suo legale, l’avvocato Federico Cecconi, durante l’udienza del processo sul caso Ruby ter, al cui centro vi sono accuse di corruzioni in atti giudiziari e falsa testimonianza. Già qualche mese fa il leader di Forza Italia non èbene a causa del coronavirus da cui è guarito, e di alcuni problemi cardiaci per cui è finito in. L’ultimo ricovero è avvenuto nel Principato di Monaco e ...

