Scuola, la delusione dei genitori: "Nonostante Dpcm bambini con disabilità soli in classe"

Il decreto prevede la possibilità per bambini con disabilità e bisogni educativi speciali di fare attività in classe, anche in zona rossa. Ma molti di loro sono rimasti a casa perché le scuole, denunciano le famiglie, "non hanno garantito inclusione" con la presenza di altri bambini, in piccoli gruppi

