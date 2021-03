Pallotta su Monchi: “Non avrei mai dovuto fidarmi di lui. Marquinhos il mio rimpianto” (Di giovedì 25 marzo 2021) “Ho pagato caro le sue scelte, non avrei mai dovuto fidarmi di lui”. Così l’ex patron della Roma, James Pallotta, rispondendo a delle domande dei tifosi su Twitter, è tornato a parlare dell’ex direttore sportivo Monchi. “Io volevo Ziyech, così come Baldini e Zecca. Questo è un dato di fatto documentato. Ma a Monchi non piaceva che il calciatore giocasse i Mondiali e quindi ha deciso di non portarlo alla Roma. Marquinhos è il mio grande rimpianto – ha continuato – . Su altri… Capite che i giocatori volevano lasciare Roma e noi non avevamo scelta? Purtroppo è così che funziona il calcio. Io non ho mai cercato applausi, ho lavorato sodo ogni giorno”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 marzo 2021) “Ho pagato caro le sue scelte, nonmaidi lui”. Così l’ex patron della Roma, James, rispondendo a delle domande dei tifosi su Twitter, è tornato a parlare dell’ex direttore sportivo. “Io volevo Ziyech, così come Baldini e Zecca. Questo è un dato di fatto documentato. Ma anon piaceva che il calciatore giocasse i Mondiali e quindi ha deciso di non portarlo alla Roma.è il mio grande– ha continuato – . Su altri… Capite che i giocatori volevano lasciare Roma e noi non avevamo scelta? Purtroppo è così che funziona il calcio. Io non ho mai cercato applausi, ho lavorato sodo ogni giorno”. SportFace.

