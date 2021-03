Marcucci resiste ma i suoi trattano con Letta

(Di mercoledì 24 marzo 2021) di Antonella Coppari Il primo ostacolo sul suo cammino Enricol'ha superato ieri. Ma solo per metà. Tutto liscio alla Camera, dove il capogruppo uscente Delrio non solo ha accettato di tirarsi ...

Più complicata la situazione al Senato, dove l'ex minoranza di Base riformista è maggioritaria: il presidente uscente, Andrea, si è preso 24 ore di tempo per decidere se ...Laura Cesaretti per 'il Giornale' renziL'ennesimo psicodramma dem si consumerà domani a Palazzo Madama, con l' elezione del nuovo presidente del gruppo. Se a Montecitorio il passaggio di consegne chiesto da Enrico Letta (con ...È braccio di ferro alla Camera e al Senato sulla nomina dei nuovi capigruppo del Pd. La votazione ci sarà domani alle 9.E Marcucci non ha risparmiato una battuta pungente: «Per coerenza, bisognerebbe interrompere anche la tradizione di avere sempre segretari uomini». L'ennesimo psicodramma dem si consumerà domani a Pal ...