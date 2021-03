Advertising

Lopinionista : L’Ue fissa i nuovi paletti sull’export dei vaccini - GianPieroCroppo : RT @EURACTIVItalia: L'Unione europea fissa nuovi paletti sulle esportazioni dei #vaccini: saranno concesse solo se saranno rispettati i cri… - Daniele_Manca : RT @EURACTIVItalia: L'Unione europea fissa nuovi paletti sulle esportazioni dei #vaccini: saranno concesse solo se saranno rispettati i cri… - EURACTIVItalia : L'Unione europea fissa nuovi paletti sulle esportazioni dei #vaccini: saranno concesse solo se saranno rispettati i… - mikid67 : Vaccini: L'Ue fissa i nuovi paletti sull'export - Europarlamento - -

Ultime Notizie dalla rete : fissa nuovi

L'Arena

BRUXELLES - L'Ue, in pressing su AstraZeneca, mostra i denti sull'export dei vaccini. Da oggi in poi, per concedere il via libera agli immunizzanti saranno valutati anche i criteri di 'reciprocità' e '......quello siglato lo scorso novembre da Assodelivery e Ugl che inquadra i rider come autonomi e...delle disciplina del rapporto tra algoritmo e lavoratori tra gig economy e riconoscimento di...BRUXELLES - L'Ue, in pressing su AstraZeneca, mostra i denti sull'export dei vaccini. Da oggi in poi, per concedere il via libera agli immunizzanti ...Calano i contagi in Lombardia ma la pressione sugli ospedali resta elevata. Da lunedì anche Valle d'Aosta e Calabria potrebbero cambiare colore ...