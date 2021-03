Lavoro: a Milano arriva l'Hub (Di mercoledì 24 marzo 2021) Milano, 24 mar. (Labitalia) - Una porta d'ingresso innovativa in grado di offrire servizi ai cittadini, in particolare giovani e donne, che abitano il tessuto economico produttivo della città e del territorio metropolitano. E' questo il primo Hub del Lavoro che sarà aperto a Milano centro entro la fine dell'anno, un open space aperto a tutti che offrirà, secondo quanto Adnkronos/Labitalia è in grado di anticipare, servizi di orientamento specialistico e di accompagnamento al Lavoro, sia esso dipendente o autonomo. Ma anche un luogo che funga anche da aggregatore di iniziative, di eventi in grado di moltiplicare occasioni di occupabilità e occupazione, con il forte coinvolgimento delle aziende, di chi domanda Lavoro. L'Hub sarà aperto dalle 9 alle 21, con un ingresso da strada, e avrà un primo spazio ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021), 24 mar. (Labitalia) - Una porta d'ingresso innovativa in grado di offrire servizi ai cittadini, in particolare giovani e donne, che abitano il tessuto economico produttivo della città e del territorio metropolitano. E' questo il primo Hub delche sarà aperto acentro entro la fine dell'anno, un open space aperto a tutti che offrirà, secondo quanto Adnkronos/Labitalia è in grado di anticipare, servizi di orientamento specialistico e di accompagnamento al, sia esso dipendente o autonomo. Ma anche un luogo che funga anche da aggregatore di iniziative, di eventi in grado di moltiplicare occasioni di occupabilità e occupazione, con il forte coinvolgimento delle aziende, di chi domanda. L'Hub sarà aperto dalle 9 alle 21, con un ingresso da strada, e avrà un primo spazio ...

