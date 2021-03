L’Aisp risponde a De Luca e annuncia un corteo per domani sul corso

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo le dichiarazioni del governatore De“Ho aiutato i ristoratori e altre categorie” i componenti delattraverso le dichiarazioni del vice presidente Donato Giudice, cercano di fare chiarezza analizzando la situazione dal loro punto di vista… “Nessuno puó dire che la Regione Campania non ha messo in campo risorse per aiutare le Imprese, ma possiamo dire con certezza che non ha aiutato la categoria “Ristoratori”. Il 90% dei locali Lounge Bar, Pub, Ristoranti, Paninoteche ecc non ha potuto usufruire degli aiuti della regione Campania, se ricordate vi era il limite di fatturato di 100 mila euro. Qualsiasi realtà della ristorazione e non, con almeno un cuoco, un ragazzo di sala e un lavapiatti fattura più di 100 mila uero Qualsiasi locale con 270 euro di incasso giornaliero non coprirebbe i costi fissi, fitto, utenze, stipendi, merce, fallendo ...