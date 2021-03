Justine Mattera | tacchi a spillo ed intimo trasparente | il post scatena il web

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 24 marzo 2021)senza veli è irresistibile su Instagram: unbollente della showgirl ha fatto scattare la passione dei follower La showgirlLa showgirl americana in una recente intervista ha ricordato le sue origini siciliane, particolare che non tutti i follower conoscevano. E che ha incuriosito ancora di più le persone che seguono quotidianamente la sensualissima ex moglie di Paolo Limiti. Che da anni si trova nel nostro paese e che non smette di raccogliere tantissimi consensi anche dai social. Dove riesce are la passione di migliaia di fan che apprezzano le sue qualità fisiche e caratteriali. Non è la prima volta infatti che l’italoamericana si fa notare per la pubblicazione diche non lasciano spazio all’immaginazione dei follower. ...