Instagram, l'ultima novità che non farà piacere agli utenti: stop ai messaggi «auto distruggenti» (Di mercoledì 24 marzo 2021) Instagram cambia per adattarsi ad alcune leggi europee in materia di privacy. Instagram: addio messaggi «a tempo» Come molti avranno notato, da alcuni mesi non è più possibile vedere quante volte un post è stato inviato in privato. A brevissimo anche un'altra funzione scomparirà. In chat su Instagram esiste(va) la possibilità di inviare foto e video «auto distruggenti». Una volta che il destinatario ha visualizzato il contenuto, non potrà rivederlo una seconda volta. Questa funzione, nel prossimo aggiornamento, scomparirà. Dunque tutte le foto e i video che verranno condivisi attraverso la chat rimarranno visibili e non si autodistruggeranno. Instagram, per motivi diversi, ha rimosso alcune funzioni che solo fino a pochi mesi fa si potevano utilizzare ...

