Cesare e la solitudine dei numeri primi. Dalla gioia alla resa, la parabola di un amore (Di mercoledì 24 marzo 2021) E adesso, adesso che questo padre sportivo è uscito di scena in punta di piedi con l'eleganza malinconica di una ballerina di fila, resta come un senso di vuoto. L'idea che si sia perso qualcosa di ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 24 marzo 2021) E adesso, adesso che questo padre sportivo è uscito di scena in punta di piedi con l'eleganza malinconica di una ballerina di fila, resta come un senso di vuoto. L'idea che si sia perso qualcosa di ...

