Cavendish torna in testa cinque anni dopo

(Di mercoledì 24 marzo 2021) C'è subito una grande firma sulla Coppi e Bartali:le due semitappe inaugurali, comanda Mark, 36a maggio, che in cima a una classifica non ci andava da. Allora era il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cavendish torna

A vincere la prova contro il tempo è la Israel di De Marchi e dell'ex primatista dell'ora Dowsett, per un secondo sull'Astana e due sul trenino di, da applausi la Nazionale sperimentale, ......della Vini Zabú è riuscito a precedere Mark. La competizione ciclistica si svolge senza pubblico per la situazione covid. La gara a tappe organizzata dal gruppo sportivo Emilia ,a ...In Spagna torna a vincere l'australiano, mentre Joao Almeida è il nuovo leader della generale. In Italia il britannico combina il secondo posto ...Questa intensa fase della stagione di Ciclismo si sta dividendo su tanti fronti. Mentre in Spagna continua la Volta Catalunya e in Belgio riprendono le classiche con il pavè, anche l’Italia resta prot ...