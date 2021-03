Buon compleanno Krol

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il 24 maggio 1949 (esattamente 72 anni fa) nasceva Rudolf Josezdetto Ruud (anche se a Napoli il suo diminutivo veniva comunemente ed erroneamente trasformato in Rudy), uno dei più forti difensori della storia del calcio, primo straniero ad approdare a Napoli dopo la riapertura delle frontiere del 1980 e, sine ullo dubio, tra i migliori tre/quattro calciatori (insieme a Maradona, Careca e Sivori) ad aver indossato la casacca azzurra. Cresciuto nelle giovanili dell’Ajax, ha indossato la maglia dei “lancieri” per ben 12 anni (dal 1968 al 1980), vincendo sei campionati olandesi, quattro Coppe d’Olanda, tre Coppe dei Campioni, una Coppa Intercontinentale e una Supercoppa Europea, prima di passare ai canadesi del Vancouver Whitecaps, da cui fu prelevato dal Napoli nell’estate del 1980. Fu una intuizione di Juliano.Il suo arrivo all’ombra del Vesuvio fu accolto tra ...

