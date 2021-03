Atletica | Davide Re punta Tokyo 2020 | “Voglio la finale”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) “sorprendere. E sorprendermi”. Parola diRe (Fiamme gialle) che adTv parla del suo recupero dall’infortunio e dei suoi prossimi obiettivi, con un pensiero fisso, rivolto ai Giochi Olimpici di: “Il mio primo pensiero va alla gara individuale: l’obiettivo è entrare inla rivincita dopo Doha, dove ho perso per 8 centesimi”. Come detto, il primatista italiano dei 400 metri parla anche del suo infortunio al tendine d’Achille, ormai alle spalle, con una data di rientro già fissata: “Prima gara a Rieti il 23 aprile nei 400 metri”, annuncia l’azzurro, che quindi tornerà in pista immediatamente nella sua specialità preferita, quando saranno passati otto mesi esatti dall’ultima apparizione, quella della scorsa estate nello ...

