“Vi devo chiedere scusa”. Paolo Bonolis rosso per l’imbarazzo: tutto troppo ‘hot’ (Di martedì 23 marzo 2021) Paolo Bonolis è tornato in tv con Avanti un altro, il preserale di Canale 5 condotto insieme a Luca Laurenti. Protagonisti del gioco sono i concorrenti che, in fila indiana, vengono chiamati a rispondere a domande di cultura generale: in caso di risposta sbagliata lasciano il posto al successivo sfidante. Ogni puntata è sempre piena di imprevisti grazie anche alle situazioni comiche che i due conduttori riescono a realizzare spesso utilizzando i concorrenti. Nella puntata di lunedì 22 marzo è entrata anche Carmen Di Pietro che da qualche tempo delizia i suoi follower leggendo poesie a modo suo, cioè con il punto di domanda ad ogni verso. Insieme al concorrente di turno ha recitato “San Martino”. Paolo Bonolis al termine della breve esibizione si è chiesto giustamente: “Ma perché lo domanda?”. (Continua dopo la foto) A ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 marzo 2021)è tornato in tv con Avanti un altro, il preserale di Canale 5 condotto insieme a Luca Laurenti. Protagonisti del gioco sono i concorrenti che, in fila indiana, vengono chiamati a rispondere a domande di cultura generale: in caso di risposta sbagliata lasciano il posto al successivo sfidante. Ogni puntata è sempre piena di imprevisti grazie anche alle situazioni comiche che i due conduttori riescono a realizzare spesso utilizzando i concorrenti. Nella puntata di lunedì 22 marzo è entrata anche Carmen Di Pietro che da qualche tempo delizia i suoi follower leggendo poesie a modo suo, cioè con il punto di domanda ad ogni verso. Insieme al concorrente di turno ha recitato “San Martino”.al termine della breve esibizione si è chiesto giustamente: “Ma perché lo domanda?”. (Continua dopo la foto) A ...

faaabbbio : pe fa i like della ferragni devo chiedere a mia moglie di partorire un koala e di covarlo in LIVE. - gretabbr : a vi devo chiedere una cosa - NuNuZ_00 : @essexelle Bah, io ne avrei approfittato per chiedere in giro 'scusa, hai mille lire che devo fare il biglietto?'.… - Max42556433 : @MartyPsyko @repubblica La devo deludere... Vuole chiedere a mia moglie??? Lei cosa fa'...?gioca ha incularella ...??? - AnnyRedBullA : @Chiara77705140 Devo chiedere alla vicina ?????? -