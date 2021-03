Sud: Carfagna, 'farò il possibile per realizzare le tante aspettative' (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Sono stata anche io una ragazza del Sud quindi conosco bene quelle che possono essere delle aspettative tradite. L'impossibilità di sognare un futuro diverso. Per questo dicevo prima che so che le aspettative sono alte. Perché conosco quelle aspettative. Su di noi grava una grande responsabilità: quella di non deluderle". Ad affermarlo è il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna in occasione dell'evento Sud - Progetti per ripartire. "Il dibattito di questa mattina - sottolinea la ministra - sfata due luoghi comuni: il primo luogo comune sfatato è che il Sud sia capace soltanto di lamentarsi. Io non ho ascoltato lamentele, ho ascoltato invece interventi appassionati, orgogliosi, che hanno avanzato proposte concrete su come avviare o su come accelerare la ricostruzione ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Sono stata anche io una ragazza del Sud quindi conosco bene quelle che possono essere delletradite. L'impossibilità di sognare un futuro diverso. Per questo dicevo prima che so che lesono alte. Perché conosco quelle. Su di noi grava una grande responsabilità: quella di non deluderle". Ad affermarlo è il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Marain occasione dell'evento Sud - Progetti per ripartire. "Il dibattito di questa mattina - sottolinea la ministra - sfata due luoghi comuni: il primo luogo comune sfatato è che il Sud sia capace soltanto di lamentarsi. Io non ho ascoltato lamentele, ho ascoltato invece interventi appassionati, orgogliosi, che hanno avanzato proposte concrete su come avviare o su come accelerare la ricostruzione ...

mara_carfagna : #GiornataMondialeDellAcqua . Acqua è bene da tutelare per generazioni presenti e future. Nel Sud, tra sprechi e ret… - Palazzo_Chigi : In diretta l’intervento del Presidente Mario Draghi alla videoconferenza “Sud – #ProgettiPerRipartire” organizzata… - mara_carfagna : Al via alle 9.30 “Sud - Progetti per ripartire”. Si inizia con l’intervento del Presidente Draghi. Insieme a rappre… - BiagiomF : RT @mov24agosto: #BAGNOLI, le possibilità e le buone prassi che la #CARFAGNA non vuol vedere. La ministra per la propaganda del #Sud è im… - ekuonews : “Sud–Progetti per ripartire”, Marsilio all'incontro con la Carfagna per il Piano di ripresa e resilienza -