Serie A, a tutto Sconcerti: "Prandelli e la Fiorentina. Paratici e la Juventus, vi dico tutto" (Di martedì 23 marzo 2021) Parola a Mario Sconcerti.Fiorentina, clamoroso: Prandelli rassegna le dimissioni, pronto a tornare Beppe IachiniL'addio di Cesare Prandelli dalla Fiorentina del patron Rocco Commisso ha fatto decisamente parecchio scalpore. Il noto opinionista sportivo Mario Sconcerti ha commentato così a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, le dimissioni dell'ex tecnico del Genoa e non solo."Quando ho letto la lettera ho ritrovato molto del mio sconcerto, credo di aver capito: è una cosa successa anche a me, forse sia io che Prandelli siamo rimasti troppo tempo nel calcio e questo è andato avanti senza di noi. La lettera non spiega molto, chiede di essere capita. Prandelli è un uomo che, dolorosamente, ci dice cose di se stesso assolutamente profonde e devono ...

