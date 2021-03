Recovery Fund, Draghi: “Il rilancio del Sud richiede la partecipazione di classi dirigenti e cittadini” (Di martedì 23 marzo 2021) Draghi: “Il rilancio del Sud richiede la partecipazione di classi dirigenti e cittadini” “Ringrazio anche tutte le realtà istituzionali, sociali e universitarie che sono qui per offrire il loro prezioso contributo. Il governo intende condurre una campagna di ascolto diffusa sul tema, come ha già annunciato la Ministra in Parlamento”, così il presidente del Consiglio Mario Draghi aprendo l’evento “Sud, Progetti per Ripartire“; organizzato dalla ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna oggi, martedì 23 marzo. “La giornata di oggi va dunque intesa soltanto come un primo passo”, ha detto Draghi. “Il programma “Next Generation EU” prevede per l’Italia 191,5 miliardi da spendere entro il 2026. Rafforzare la coesione ... Leggi su tpi (Di martedì 23 marzo 2021): “Ildel Sudladi” “Ringrazio anche tutte le realtà istituzionali, sociali e universitarie che sono qui per offrire il loro prezioso contributo. Il governo intende condurre una campagna di ascolto diffusa sul tema, come ha già annunciato la Ministra in Parlamento”, così il presidente del Consiglio Marioaprendo l’evento “Sud, Progetti per Ripartire“; organizzato dalla ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna oggi, martedì 23 marzo. “La giornata di oggi va dunque intesa soltanto come un primo passo”, ha detto. “Il programma “Next Generation EU” prevede per l’Italia 191,5 miliardi da spendere entro il 2026. Rafforzare la coesione ...

