Papà di Inzaghi: “Simone al Napoli? Bella città e grande squadra” (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Simone al Napoli se non rinnova con la Lazio? Napoli è una gran Bella città con una grande squadra. Lotito? ha dei tempi un po’ lunghi, ma siamo soddisfatti, è un periodo particolare. Vediamo cosa accadrà”. Lo dice Giancarlo Inzaghi, Papà di Filippo e Simone, tecnici di Benevento e Lazio, in merito al futuro professionale del secondogenito. “Non si sa mai cosa potrà accadere nella vita -aggiunge Inzaghi senior a radio Kiss Kiss Napoli-. Il Napoli ha avuto problemi di rosa e di infortuni come tutte le squadre. De Laurentiis stima Simone e questo mi fa molto piacere. Ha un carattere fumantino ma va bene così. Anche la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“alse non rinnova con la Lazio?è una grancon una. Lotito? ha dei tempi un po’ lunghi, ma siamo soddisfatti, è un periodo particolare. Vediamo cosa accadrà”. Lo dice Giancarlodi Filippo e, tecnici di Benevento e Lazio, in merito al futuro professionale del secondogenito. “Non si sa mai cosa potrà accadere nella vita -aggiungesenior a radio Kiss Kiss-. Ilha avuto problemi di rosa e di infortuni come tutte le squadre. De Laurentiis stimae questo mi fa molto piacere. Ha un carattere fumantino ma va bene così. Anche la ...

Advertising

RaiSport : ?? Giancarlo #Inzaghi: 'Simone al #Napoli? Bella città e grande squadra' Il papà del tecnico biancoceleste: '… - anteprima24 : ** Papà di Inzaghi: 'Simone al #Napoli? Bella città e grande squadra' ** - MundoNapoli : Papà S. Inzaghi: “Mio figlio potrebbe accettare il Napoli” - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Papà Inzaghi: “Napoli è un top club, Simone non potrebbe dire di n… - Max_883 : Questo cattivone del papà di Inzaghi che parla durante la stagione in corso. Trovo scandaloso non gli siano state… -

Ultime Notizie dalla rete : Papà Inzaghi Giancarlo Inzaghi: "Simone al Napoli? Bella città e grande squadra" Lo dice Giancarlo Inzaghi, papà di Filippo e Simone, tecnici di Benevento e Lazio, in merito al futuro professionale del secondogenito. "Non si sa mai cosa potrà accadere nella vita - ...

Simone Inzaghi al Napoli? Papà Giancarlo: 'E' un top club, non potrebbe dire di no' Simone Inzaghi ultimo dei nomi sulla lista del Napoli per la panchina della prossima stagione. Il padre Giancarlo a Radio Kiss Kiss Napoli. 'Come si potrebbe dire di no ad una squadra come quella azzurra? Il ...

Lazio, tamponi a Formello: Strakosha Immobile, L. Felipe e Leiva si allenano Corriere della Sera Lo dice Giancarlodi Filippo e Simone, tecnici di Benevento e Lazio, in merito al futuro professionale del secondogenito. "Non si sa mai cosa potrà accadere nella vita - ...Simoneultimo dei nomi sulla lista del Napoli per la panchina della prossima stagione. Il padre Giancarlo a Radio Kiss Kiss Napoli. 'Come si potrebbe dire di no ad una squadra come quella azzurra? Il ...