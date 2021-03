Napoli, De Laurentiis vuole confermare Gattuso: serviranno scuse pubbliche (Di martedì 23 marzo 2021) Aurelio De Laurentiis vorrebbe confermare Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli, ma non serviranno soldi per convincere l’allenatore L’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli sembra ormai prossima alla fine al termine di questa stagione. Come riportato da Tuttosport, però, Aurelio De Laurentiis vorrebbe convincere l’allenatore a restare visto l’ottimo lavoro che ha fatto nonostante tutte le difficoltà riscontrate quest’anno. Non ci vorranno solo soldi per convincere Ringhio. Gattuso è una persona dal carattere forte e per persuaderlo a restare al Napoli, il patron dei partenopei dovrà spiegare pubblicare l’errore commesso mettendo in dubbio l’allenatore. scuse ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 marzo 2021) Aurelio DevorrebbeGennarosulla panchina del, ma nonsoldi per convincere l’allenatore L’avventura di Gennarosulla panchina delsembra ormai prossima alla fine al termine di questa stagione. Come riportato da Tuttosport, però, Aurelio Devorrebbe convincere l’allenatore a restare visto l’ottimo lavoro che ha fatto nonostante tutte le difficoltà riscontrate quest’anno. Non ci vorranno solo soldi per convincere Ringhio.è una persona dal carattere forte e per persuaderlo a restare al, il patron dei partenopei dovrà spiegare pubblicare l’errore commesso mettendo in dubbio l’allenatore....

Advertising

sscnapoli : Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Vanacore per la scomparsa di… - Solo_La_Lazio : ?? Parla il papà di #Inzaghi ?? È in scadenza... ?? E piace al #Napoli: c'è la conferma - AFanghor_35 : RT @calciomercatoit: ??#Napoli - le ULTIME di - daVincenzoCh : RT @napolista: È ripartita la narrazione omerica su Gattuso, ora è l’eroe che rifiuterebbe il rinnovo col Napoli In realtà sta funzionando… - Diego31883 : RT @calciomercatoit: ??#Napoli - le ULTIME di -