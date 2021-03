(Di martedì 23 marzo 2021) Ilspera ancora nella rimonta in campionato ai danni dell'Inter, come dimostra il successo sulla Fiorentina. I rossoneri hanno sei punti di svantaggio: un distacco pesante, ma forse non incolmabile. Per riuscire nell'impresa servirà l'apporto di tutti.caption id="attachment 1049839" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionESPERIENZAAncheè chiamato a dare ancora di più, anche se l'attaccante sembra non temere la. Il giocatore ha parlato della sua avventura a Radio Marca: "Sta andando tutto abbastanza bene per San Siro. Il legame con Iovic è fenomenale, ti prende il massimo eildi te. Averlo nello spogliatoio è un onore. Mi ...

Advertising

Gazzetta_it : Trequartista, esterno, macchina da punti: è questo il Brahim Diaz che serve al #Milan - ItaSportPress : Milan, Brahim Diaz elogia Ibrahimovic: 'Tira fuori il meglio di noi. Mi piace la pressione' -… - Fantacalcio : Milan, Brahim Diaz: 'Futuro? Sono concentrato sui rossoneri' - Andrea59749012 : Milan: Brahim Diaz, scudetto? Vinciamo le gare che restano - STnews365 : Milan, Brahim Diaz: 'Mercato Real Madrid? Non ci penso' Il trequartista rossonero parla dal ritiro della nazionale… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Brahim

... dove interpreta Luciano Spalletti, parla atv , dicendo la sua su alcuni singoli della squadra rossonera: 'Tomori lo riscatto tutta la vita e ancheDiaz. Dalot invece a volte non lo ...Commenta per primoDiaz , trequartista del, parla dal ritiro della nazionale spagnola under 21. E, interrogato sul futuro, in quanto in prestito dal Real Madrid, il classe '99 risponde così: 'Focus su ..."Raggiungere l'Inter? Dobbiamo concentrarci su noi stessi, la squadra deve vincere le restanti partite". E' l'obiettivo del Milan raccontato da Brahim Diaz - convocato dalla Spagna Under 21, in ...Rossonero da sempre, applaude l'attaccante e pensa al futuro: "Impazzisco per Zaccagni e De Paul. Donnarumma? Forte, ma perderlo non mi spaventa" ...