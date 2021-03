La prescrizione non è una cura all’eccessiva durata dei processi, ma una eutanasia (Di martedì 23 marzo 2021) di Vittorio De Vecchi Lajolo* Molti considerano la prescrizione pre-riforma Bonafede (ovvero quella che, interrotta, ricomincia a decorrere anche dalla sentenza di primo grado) l’unica “cura” all’eccessiva durata del processo penale in Italia: eliminandola, come è avvenuto sospendendone il decorso dalla sentenza di primo grado in poi, si lascerebbe l’imputato (ormai condannato o assoluto in primo grado) in balia di processi potenzialmente infiniti. Una cura però deve avere il potere di guarire il paziente, altrimenti non è una cura. Ecco, la prescrizione “vecchia maniera” non accelera il processo. Lo confermano alcune semplici riflessioni logiche, nonché i dati empirici. Dal punto di vista dell’imputato, la prospettiva che il semplice decorso del tempo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) di Vittorio De Vecchi Lajolo* Molti considerano lapre-riforma Bonafede (ovvero quella che, interrotta, ricomincia a decorrere anche dalla sentenza di primo grado) l’unica “del processo penale in Italia: eliminandola, come è avvenuto sospendendone il decorso dalla sentenza di primo grado in poi, si lascerebbe l’imputato (ormai condannato o assoluto in primo grado) in balia dipotenzialmente infiniti. Unaperò deve avere il potere di guarire il paziente, altrimenti non è una. Ecco, la“vecchia maniera” non accelera il processo. Lo confermano alcune semplici riflessioni logiche, nonché i dati empirici. Dal punto di vista dell’imputato, la prospettiva che il semplice decorso del tempo ...

