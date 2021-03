Kumar pubblica i messaggi scambiati con Zorzi | Vogliamo vederci?

Advertising

GabrieleM97 : RT @infoitcultura: Akash Kumar, dopo l’Isola dei Famosi pubblica i messaggi ricevuti da Tommaso Zorzi: “Ti ho mangiato” - infoitcultura : Akash Kumar, dopo l’Isola dei Famosi pubblica i messaggi ricevuti da Tommaso Zorzi: “Ti ho mangiato” - infoitcultura : L'Isola dei Famosi, Akash Kumar pubblica le chat privatissime con Tommaso Zorzi: 'Vuoi venire da me?' - ilgiomba : @kaori38924098 Potete dimostrare che la chat sia un fake? Se si, fatelo adesso. Grazie. - ilgiomba : @giuls_rosso Potete dimostrare che la chat sia un fake? Se si, fatelo adesso. Grazie. -

Ultime Notizie dalla rete : Kumar pubblica

Akashdopo l'eliminazione dall'I sola dei Famosi ha abbandonato l'Isola dopo uno scontro con lo studio rifiutando l'opportunità di restare a Parasite Island. Adesso è ancora in Honduras, dove ...Impossibile non annoverare fra questi l'eliminato Akash, che fino all'ultimo ha fatto sognare ... Isola dei Famosi, Akashuna chat privata con Tommaso Zorzi. I messaggi volano sul web ...Il modello Akash Kumar continua ad essere molto attaccato dal mondo del web. Si sta indagando soprattutto sulla sua personalità e su com'era ...L'ex naufrago dell'Isola, accusato di arroganza, avrebbe preso in giro delle donne. Le segnalazioni e il punto della vicenda ...