E' nata Vittoria | la figlia di Chiara Ferragni e Fedez

(Di martedì 23 marzo 2021) Alla 39esima settimanaha dato alla luce la sua secondogenita. E'Luciadella nota influencer e del cantante, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia. L'annuncio, come nello stile della coppia, è avvenuto tramite un post sui loro canali social, con la foto della piccola.: «La nostra» "March 23rd, 2021. La nostra", questo l'annuncio dei due neo genitori nel presentare ai loro numerosissimi follower (22,8 milioni pere 11,7 milioni per) la sorella del piccolo Leone, che solo qualche giorno fa aveva festeggiato i suoi 3 ...

La didascalia che segue lo scatto è semplice ed emozionante: ' La nostra'. Una frase breve ma che racchiude in se tutta la forza di una vita appena. Visualizza questo post su Instagram ...'La nostra' e, subito dopo, il disegno di un cuore. Chiara Ferragni e Fedez pubblicano su Instagram la loro dedica alla secondogenita appena, accanto alla foto che la ritrae assieme alla mamma mentre tiene il dito del padre . In pochi minuti il post ha raggiunto il milione di like, con molti commenti e auguri dei follower, ...È nata il 23 marzo 2021 la figlia di Chiara Ferragni e Fedez. La sorellina di Leone si chiama Vittoria. La coppia ha pubblicato una foto della piccola nella penombra, illuminata da una lucina, mentre ...È nata Vittoria, Chiara Ferragni e Fedez sono genitori per la seconda volta: la prima foto postata rivela il nome della bambina: Vittoria.