Criteri per la formazione delle classi nella Scuola Primaria: in allegato regolamento con i criteri (Di martedì 23 marzo 2021) La consistenza numerica degli alunni per classe è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al quale si fa riferimento annualmente nella circolare ministeriale sulla consistenza della dotazione organica per ogni Scuola di diverso ordine e grado. In base alla normativa vigente (art.3 del Decreto interministeriale Organici 2015/16) “le classi sono costituite secondo i parametri e i criteri stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009. Le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di Scuola dell’infanzia sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 23 marzo 2021) La consistenza numerica degli alunni per classe è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al quale si fa riferimento annualmentecircolare ministeriale sulla consistenza della dotazione organica per ognidi diverso ordine e grado. In base alla normativa vigente (art.3 del Decreto interministeriale Organici 2015/16) “lesono costituite secondo i parametri e istabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009. Leiniziali di cicloscuole e degli istituti di ogni ordine e grado e le sezioni didell’infanzia sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti. L'articolo .

