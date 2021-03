Aspettando gli interisti giocaDe Rossi

Aspettando gli interisti gioca...De Rossi (Di martedì 23 marzo 2021) di Andrea Santoni INVIATO A FIRENZE Ha avuto ragione l'ottimismo di Mancini e il lavoro della Federazione. Domani a Parma la Nazionale, in vista dell'esordio nelle qualificazioni mondiali contro l'... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 23 marzo 2021) di Andrea Santoni INVIATO A FIRENZE Ha avuto ragione l'ottimismo di Mancini e il lavoro della Federazione. Domani a Parma la Nazionale, in vista dell'esordio nelle qualificazioni mondiali contro l'...

Advertising

morethanthizayn : gli intoccabili che non hanno ricevuto nessun guanto di sfida, e non devono praticamente fare nulla, stanno solo as… - FedeleCrus1 : RT @dottantoniolom1: @IlariaBifarini Perche usa il voi, condivido il suo pensiero , come tanti su questo luogo virtuale e non solo lei, ma… - Gioo_Gioo00 : Aspettando che gli Intoccabili vengano valorizzati. #Amici20 - stenric56 : RT @Davide38296157: @Viola51872594 Stanno aspettando che gli italiani falliscano per poi sostituirci del tutto (piano Kalergi) - IlPersonaggione : @SindroCass Rido. Anche tu, ah? Eh, sto aspettando come un gufo, dopo quello che ho visto. Finale epico, però, dic… -