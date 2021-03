Akash Kumar, veleno dopo l’eliminazione: “Zorzi ed Elettra non valete” (Di martedì 23 marzo 2021) Da Akash Kumar arriva un post social pregno di astio nei confronti degli opinionisti de L’Isola dei Famosi’. Il modello è un fiume in piena. Akash Kumar, dopo poco più di una settimana, deve lasciare ‘L’Isola dei Famosi 2021’. Il bel modello di origini indiane e brasiliane ha la peggio nello scontro diretto in nomination L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 23 marzo 2021) Daarriva un post social pregno di astio nei confronti degli opinionisti de L’Isola dei Famosi’. Il modello è un fiume in piena.poco più di una settimana, deve lasciare ‘L’Isola dei Famosi 2021’. Il bel modello di origini indiane e brasiliane ha la peggio nello scontro diretto in nomination L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

