Akash Kumar dopo l' Isola dei Famosi pubblica le chat con Tommaso Zorzi | ' Vuoi venire da me?'

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - IsolaDeiFamosi : Il naufrago che deve abbandonare immediatamente l'Isola è Akash Kumar. #Isola ?? - IsaeChia : #Isola 15, Akash Kumar furioso dopo l’eliminazione se la prende con Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini - fdiciannove : Oggi il buongiorno mi sento di darlo solo ad Akash Kumar - EleonoraDAmore : STO MALE, STO MALISSIMO ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Akash Kumar

Dopo aver preso di mirae Vera Gemma , l'opinionista e vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip si è concentrato su Awed , Drusilla Gucci e Fariba Tehrani . "La prima z è ...- - > Leggi Anche 'L'Isola dei Famosi',è l'eliminato della terza puntata In questo modo, la vittoria dei Buriños porta nel gruppo, come ricompensa, l'attore Brando Giorgi , ...Ieri, lunedì 22 marzo 2021, su Canale 5 è andata in onda la terza puntata de L'Isola dei Famosi. Durante la serata l'opinionista Tommaso Zorzi ha fatto il suo "Punto Zeta" della ...Dopo l'eliminazione all'Isola dei Famosi, Akash Kumar rimpiange di aver partecipato al reality e pubblica le chat con Tommaso Zorzi ...