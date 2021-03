Zenga: “Lo scudetto può perderlo solo l’Inter. Lu-La una delle coppie migliori in Europa” (Di lunedì 22 marzo 2021) L’ex portiere dell’Inter, Walter Zenga, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento dei nerazzurri e della corsa scudetto che vede gli uomini di Conte nettamente favoriti sugli altri. Queste le parole dell’uomo ragno: “La corsa scudetto dipende solo dall’Inter, è evidente. La squadra è cresciuta molto, paradossalmente l’uscita dall’Europa ha dato a Conte più forza per gestire la squadra. Fare bene in Europa? Quello è il prossimo step, certo, ma intanto deve vincere questo campionato, poi dalla prossima stagione iniziare a tornare al top in Europa. Non dico che sia un obbligo ma dopo l’eliminazione dall’Europa è diventato un obiettivo primario. Le otto vittorie consecutive hanno creato un bel distacco in ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 marzo 2021) L’ex portiere del, Walter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento dei nerazzurri e della corsache vede gli uomini di Conte nettamente favoriti sugli altri. Queste le parole dell’uomo ragno: “La corsadipendedal, è evidente. La squadra è cresciuta molto, paradossalmente l’uscita dall’ha dato a Conte più forza per gestire la squadra. Fare bene in? Quello è il prossimo step, certo, ma intanto deve vincere questo campionato, poi dalla prossima stagione iniziare a tornare al top in. Non dico che sia un obbligo ma dopo l’eliminazione dall’è diventato un obiettivo primario. Le otto vittorie consecutive hanno creato un bel distacco in ...

Advertising

deporcdieu : @Davide_m9 @_enz29 Non hanno paura secondo me, sono talmente ritardati che ci sperano proprio, sacrificherebbero un… - sportface2016 : #Inter, le parole di #Zenga sulla lotta Scudetto e sulla coppia #Lukaku-#Lautaro - Dalla_SerieA : Zenga benedice Conte: 'Inter, lo scudetto è nelle tue mani. E la Lu-La è super' - - SpazioInter : Zenga: 'La corsa scudetto dipende solo dall’Inter, è evidente. Il prossimo step è fare bene in Europa' -… - sportli26181512 : Zenga benedice Conte: 'Inter, lo scudetto è nelle tue mani. E la Lu-La è super': Zenga benedice Conte: 'Inter, lo s… -