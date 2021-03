Stirpe: “Non è Nesta il problema del Frosinone, ma serviva una scossa” (Di lunedì 22 marzo 2021) Il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, ha parlato in conferenza stampa per fare il punto della situazione in casa ciociara, e per ufficializzare e spiegare l’esonero di Alessandro Nesta: “Arriviamo alla parte delle decisioni perché noi in questo Frosinone ci mettiamo testa, cuore e portafoglio. Altri ci mettono solo la lingua per fare polemiche. Ritengo quindi, decisione per me molto sofferta e sono stato molto dibattuto dal prenderla ma dico che c’è bisogno di una scossa. La squadra e l’ambiente non debbono avere più alcun tipo di alibi. Perché quando una Società difende un allenatore, come ha fatto il Frosinone con Nesta, lo fa sulla base dei numeri. Nesta non ha mai potuto applicare il suo sistema di gioco perché non c’era la disponibilità ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 marzo 2021) Il presidente del, Maurizio, ha parlato in conferenza stampa per fare il punto della situazione in casa ciociara, e per ufficializzare e spiegare l’esonero di Alessandro: “Arriviamo alla parte delle decisioni perché noi in questoci mettiamo testa, cuore e portafoglio. Altri ci mettono solo la lingua per fare polemiche. Ritengo quindi, decisione per me molto sofferta e sono stato molto dibattuto dal prenderla ma dico che c’è bisogno di una. La squadra e l’ambiente non debbono avere più alcun tipo di alibi. Perché quando una Società difende un allenatore, come ha fatto ilcon, lo fa sulla base dei numeri.non ha mai potuto applicare il suo sistema di gioco perché non c’era la disponibilità ...

