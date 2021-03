Stirpe: 'Nesta paga colpa non sue. Frosinone in ritiro' (Di lunedì 22 marzo 2021) Frosinone - "Scusate il poco preavviso, ma nel calcio la velocità è una caratteristica importante. In particolar modo quando si valutano eventi e situazioni e volevo approfittarne per fare il punto ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 22 marzo 2021)- "Scusate il poco preavviso, ma nel calcio la velocità è una caratteristica importante. In particolar modo quando si valutano eventi e situazioni e volevo approfittarne per fare il punto ...

Advertising

sportli26181512 : Stirpe: '#Nesta paga colpa non sue. Frosinone in ritiro': Il presidente del tecnico: 'Dispiace per lui, squadra poc… - infoitinterno : Frosinone, Nesta esonerato. Stirpe: “Basta alibi” - genovesergio76 : RT @CorSport: Il #Frosinone esonera #Nesta: Stirpe ha deciso - GiovanniLanzi2 : Frosinone, la conferenza stampa del presidente Maurizio Stirpe che annuncia l'esonero di Nesta: 'Stop agli alibi pe… - MCalcioNews : Frosinone, Stirpe: 'Mi è dispiaciuto esonerare Nesta ma non era lui il problema' -