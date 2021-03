Stefano Boeri contro la priorità delle dosi ai docenti universitari

(Di lunedì 22 marzo 2021) L’architetto, come professore di Urbanistica al Politecnico di Milano, avrebbe dovuto fare il vaccino qualche settimana fa, in base alla corsia preferenziale riservata ad alcune professioni, tra cui appunto i. Ma poi ha contratto il Covid. E lo scorso 16 marzo è stato dimesso dal reparto d’urgenza dell’ospedale di Niguarda dopo otto giorni di ricovero. «Questo virus è davvero insidioso», racconta al Corriere. «Lavora sui punti deboli: si adatta, li attacca, parte da lì per devastarti. La nostra fragilità è la sua forza. Eppure stiamo assistendo a una specie di amnesia collettiva nei confronti di chi è più a rischio. I molto anziani, certamente. Ma anche chi ha patologie respiratorie serie, gli autoimmuni, i malati oncologici gravi, i disabili con difficoltà evidenti. Lo trovo ...

L'architetto, come professore di Urbanistica al Politecnico di Milano, avrebbe dovuto fare il vaccino qualche settimana fa, in base alla corsia preferenziale riservata ad alcune professioni, tra cui ...Ne sa qualcosa l'architetto di fama internazionale, il papà del Bosco Verticale a Milano, il doppio palazzo pluripremiato nel mondo, che si è preso il Covid, con la variante inglese in ...Un progetto di raccolta fondi per la realizzazione della Casa Lucana, un luogo accogliente e confortevole dove soggiornare, condividere esperienze, gustare ...L'architetto di fama internazionale: "Non miglioravo, tanta angoscia". Era stata sua l'idea delle "primule" per i vaccini, poi accantonata ...