Sciopero Amazon: segnale importante anche dal FVG (Di martedì 23 marzo 2021) «È stato dato un segnale importante a una multinazionale che non può pensare di restare una zona franca rispetto ai diritti sindacali e alla contrattazione». Il segretario generale della Cgil Friuli Venezia Giulia Villiam Pezzetta traccia così un primo bilancio della giornata di Sciopero indetta oggi dai sindacati di categoria per tutti i lavoratori impegnati nella filiera di Amazon. «Lavoratori con tipologie contrattuali e inquadramenti che possono essere profondamente diversi, ma legati dal comune denominatore della precarietà, di ritmi di lavoro che crescono a ritmi insostenibili, di trattamenti economici non commisurati alla pesantezza dei turni», ricordano Pezzetta e Valentino Lorelli, segretario regionale della Filt-Cgil, il sindacato dei trasporti che ha proclamato la protesta assieme a Fit-Cisl e ... Leggi su udine20 (Di martedì 23 marzo 2021) «È stato dato una una multinazionale che non può pensare di restare una zona franca rispetto ai diritti sindacali e alla contrattazione». Il segretario generale della Cgil Friuli Venezia Giulia Villiam Pezzetta traccia così un primo bilancio della giornata diindetta oggi dai sindacati di categoria per tutti i lavoratori impegnati nella filiera di. «Lavoratori con tipologie contrattuali e inquadramenti che possono essere profondamente diversi, ma legati dal comune denominatore della precarietà, di ritmi di lavoro che crescono a ritmi insostenibili, di trattamenti economici non commisurati alla pesantezza dei turni», ricordano Pezzetta e Valentino Lorelli, segretario regionale della Filt-Cgil, il sindacato dei trasporti che ha proclamato la protesta assieme a Fit-Cisl e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Oggi sciopero di 24 ore dell'intera filiera di Amazon in Italia. I dipendenti, che incrociano le braccia davanti ai… - fattoquotidiano : Amazon, in Italia il primo sciopero al mondo per tutta la filiera. I lavoratori chiedono aiuto ai clienti: “Non fat… - repubblica : Oggi lo sciopero Amazon, parlano i lavoratori: 'Ecco perché vi chiediamo di non comprare per 24 ore' - lindaserra : RT @aboubakar_soum: Siamo dalla parte delle lavoratrici e dei lavoratori di #Amazon oggi in sciopero, perché sappiamo cosa vuol dire lavora… - SKovalevskaja : RT @corazza_luisa: Sciopero #Amazon : adesioni al 75% per i confederali, meno del dieci per l'azienda. Guerra delle cifre d'altri tempi. In… -