PS2 e l' importanza di preservare il passato! Portati alla luce oltre 700 prototipi e demo mai pubblicate

(Di lunedì 22 marzo 2021) Poco tempo fa il gruppo di conservazione dei videogiochi, The Hidden Palace, ha mostrato700di giochi PS2, build E3 emai viste prima, raggruppando tutto il materiale in "Project Deluge". The Hidden Palace ha trasmesso uno streaming su Twitch che è duratosei ore sabato sera. Durante lo streaming, il gruppo ha mostrato una serie di build pre-lancio per PS2 eper vari giochi, tra cui Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex, LEGO Star Wars The Video Game, Crazy Taxi e Final Fantasy X-2. Alcune di queste prime build sono state viste solo in occasione di fiere, come l'E3, e sono state create appositamente per la copertura in anteprima. The Hidden Palace e Internet Archive hanno catalogato e caricato correttamente tutti i file. In totale, si tratta di850 ...