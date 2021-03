Nier: Automata per PC migliorato su Xbox Game Pass e con problemi su Steam? Parte il review bombing (Di lunedì 22 marzo 2021) Da quanto è emerso, Nier: Automata è migliore su Xbox Game Pass PC che su Steam. La versione per PC di Nier: Automata che è stata lanciata su Xbox Game Pass la scorsa settimana è un porting di Nier: Automata Become as Gods Edition, edizione lanciata su Xbox One nel 2018 con il DLC inserito. Questo porting, gestito dallo sviluppatore QLOC, include una serie di miglioramenti, come un'impostazione video senza bordi, opzioni FidelityFX, HDR e texture dell'interfaccia utente upscalate a 4K. In un post su Facebook, QLOC ha affermato che questi miglioramenti sono stati apportati "su richiesta speciale di PlatinumGames". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 22 marzo 2021) Da quanto è emerso,è migliore suPC che su. La versione per PC diche è stata lanciata sula scorsa settimana è un porting diBecome as Gods Edition, edizione lanciata suOne nel 2018 con il DLC inserito. Questo porting, gestito dallo sviluppatore QLOC, include una serie di miglioramenti, come un'impostazione video senza bordi, opzioni FidelityFX, HDR e texture dell'interfaccia utente upscalate a 4K. In un post su Facebook, QLOC ha affermato che questi miglioramenti sono stati apportati "su richiesta speciale di Platinums". Leggi altro...

Advertising

zazoomblog : Nier: Automata per PC meglio su Xbox Game Pass che su Steam? I fan non ci stanno e parte il review bombing - #Nier… - infoitscienza : NieR Automata è vittima di review bombing su Steam - infoitscienza : NieR: Automata bombardato di recensioni negative su Steam per chiedere che sia aggiornato - GiocareOra : Nier Automata viene bombardata dalla recensione su Steam - sophsoueu : @IsadoraBasile SpiritFarer, Dragon Quest XI, qualquer Final Fantasy, Nier Automata -