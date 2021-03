Johnny Dumfries, addio all’ex pilota della Formula 1 (Di lunedì 22 marzo 2021) Grave lutto nello sport: morto , il dramma del mondo delle 4 Ruote. L’ex pilota di Formula 1 Johnny Dumfries è morto all’età di 62 anni. Lo scozzese gareggiava sotto uno pseudonimo per mascherare il suo essere aristocratico: era infatti John Crichton-Stuart, il settimo marchese di Bute. Dumfries L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 22 marzo 2021) Grave lutto nello sport: morto , il dramma del mondo delle 4 Ruote. L’exdiè morto all’età di 62 anni. Lo scozzese gareggiava sotto uno pseudonimo per mascherare il suo essere aristocratico: era infatti John Crichton-Stuart, il settimo marchese di Bute.L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

