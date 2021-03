Istat, nel 2020 i prezzi delle case cresciuti dell’1,9 per cento (Di lunedì 22 marzo 2021) Il rapporto dell’Istat sui prezzi delle case nel 2020. E’ stato registrato un incremento dell’1,9 per cento rispetto all’anno precedente. ROMA – Il rapporto dell’Istat sui prezzi delle case nel 2020 ha evidenziato una crescita dell’1,9% rispetto all’anno precedente. Si tratta di un incremento più ampio in media d’anno da 2010. “Questa dinamica – si legge nel report, riportato dall’Ansa – si manifesta in un contesto di diminuzione delle compravendite di immobili residenziali del 7,7% rispetto al 2019, confermando l’andamento dei prezzi delle abitazioni risenta solo in parte e con ritardo dei movimenti della ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 22 marzo 2021) Il rapporto dell’suinel. E’ stato registrato un incremento,9 perrispetto all’anno precedente. ROMA – Il rapporto dell’suinelha evidenziato una crescita,9% rispetto all’anno precedente. Si tratta di un incremento più ampio in media d’anno da 2010. “Questa dinamica – si legge nel report, riportato dall’Ansa – si manifesta in un contesto di diminuzionecompravendite di immobili residenziali del 7,7% rispetto al 2019, confermando l’andamento deiabitazioni risenta solo in parte e con ritardo dei movimenti della ...

