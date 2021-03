Ibrahimovic segna, Eysseric risponde: «Vergognoso» (Di lunedì 22 marzo 2021) Il gol regolare siglato da Ibrahimovic contro la Fiorentina ha portate ad aspre critiche da parte del viola Eysseric – FOTO Nonostante sia stata mostrata più volte la regolarità della posizione di Zlatan Ibrahimovic in occasione del primo gol siglato alla Fiorentina, un giocatore viola sembra non aver colto qualche sfumatura del regolamento. È il caso di Eysseric che ha commentato con quanto l’epiteto «Vergognoso» l’azione del gol attraverso una storia su Instagram. Una presa di posizione che potrebbe anche portare all’apertura di un fascicolo da parte della procura federale, come accaduto con Theo Hernandez dopo Milan-Napoli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Il gol regolare siglato dacontro la Fiorentina ha portate ad aspre critiche da parte del viola– FOTO Nonostante sia stata mostrata più volte la regolarità della posizione di Zlatanin occasione del primo gol siglato alla Fiorentina, un giocatore viola sembra non aver colto qualche sfumatura del regolamento. È il caso diche ha commentato con quanto l’epiteto «» l’azione del gol attraverso una storia su Instagram. Una presa di posizione che potrebbe anche portare all’apertura di un fascicolo da parte della procura federale, come accaduto con Theo Hernandez dopo Milan-Napoli. Leggi su Calcionews24.com

Scudetto: il Milan non molla, naufragio Juve ormai fuori corsa ... ma soprattutto la clamorosa caduta dei bianconeri contro il Benevento, che segna, a meno di ... Rispetto ai ko con Napoli e, in parte, United, c'era un Ibrahimovic in più e gli effetti si sono visti ...

Il 4-1 contro il Benevento non ha soltanto messo nuovamente in vetrina Vlahovic, primo 2000 a segnare una tripletta e ad andare in doppia cifra in serie A, ma ha anche consentito alla Fiorentina di ...

