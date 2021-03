Europa e Cina, scambio a colpi di sanzioni (Di lunedì 22 marzo 2021) Per trovare uno scontro frontale tra Europa e Cina bisogna andare indietro fino al lontano 1989. I carrarmati del PLA, l’Esercito Popolare di Liberazione cinese, avevano appena represso nel sangue le manifestazioni per la democrazia a Piazza Tienanmen. La Cina dell’epoca, guidata dal riformista Deng Xiaoping, era un Paese molto diverso dal regno odierno dell’”imperatore” Xi Jinping, l’Europa pure (non era nemmeno ancora nata la UE così come la conosciamo oggi), e il Mondo intero era molto diverso. Allora, un embargo sulle armi – ancora oggi in vigore - aveva messo con decisione l’Europa dalla parte dei manifestanti che chiedevano democrazia, massacrati a Tienanmen. Oggi, 32 anni dopo – con una mossa che ha sorpreso un po’ tutti – l’Europa, l’Unione Europea, entra impetuosamente in ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 marzo 2021) Per trovare uno scontro frontale trabisogna andare indietro fino al lontano 1989. I carrarmati del PLA, l’Esercito Popolare di Liberazione cinese, avevano appena represso nel sangue le manifestazioni per la democrazia a Piazza Tienanmen. Ladell’epoca, guidata dal riformista Deng Xiaoping, era un Paese molto diverso dal regno odierno dell’”imperatore” Xi Jinping, l’pure (non era nemmeno ancora nata la UE così come la conosciamo oggi), e il Mondo intero era molto diverso. Allora, un embargo sulle armi – ancora oggi in vigore - aveva messo con decisione l’dalla parte dei manifestanti che chiedevano democrazia, massacrati a Tienanmen. Oggi, 32 anni dopo – con una mossa che ha sorpreso un po’ tutti – l’, l’Unione Europea, entra impetuosamente in ...

Audry82194065 : RT @Mezzorainpiu: “Il mondo che verrà è un mondo con Cina, Stati Uniti e Russia. Per l’Europa speriamo bene” @AntDiBella da New York #mezzo… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoEuropa Nessun singolo Paese d'#Europa può trattare ALLA PARI con #USA, #Russia, #Cina e co… - Antonio_Tajani : Serve una posizione chiara del @Europarl_IT e dell'Alto rappresentante @JosepBorrellF per rispondere a questo attac… - EURACTIVItalia : L'#Europa adotta una serie di sanzioni contro esponenti cinesi per la situazione dei diritti umani della minoranza… - R0Sabrina : RT @ANFIA_it: Talk #show @FORUMAutoMotive-@gianmarcogiorda: percorso #elettrificazione>>#Europa-#Cina trainate da una normativa chiara sull… -