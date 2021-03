Diritto alla disconnessione, un segnale positivo per tutti gli smart worker (Di lunedì 22 marzo 2021) Secondo l’ultima risoluzione approvata dal Parlamento Europeo ai lavoratori in smart working va riconosciuto il Diritto alla disconnessione. In quest’ultimo anno abbiamo imparato a conoscere lo smart working, che non è un semplice lavoro da remoto, e i dati ci dicono che 1/3 dei lavoratori europei lavorano con questa modalità. Tuttavia la cultura dell’iperconnessione, insieme alla crescente aspettativa che i lavoratori possano essere sempre raggiungibili in ogni momento può avere degli effetti negativi sull’equilibrio tra tempi di vita e lavoro, come pure sulla salute fisica e mentale e del benessere personale più in generale. La connettività che pensavamo ci rendesse liberi ci ha invece imprigionati, ovunque reperibili, sempre raggiungibili, con un occhio sempre sulla email ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 marzo 2021) Secondo l’ultima risoluzione approvata dal Parlamento Europeo ai lavoratori inworking va riconosciuto il. In quest’ultimo anno abbiamo imparato a conoscere loworking, che non è un semplice lavoro da remoto, e i dati ci dicono che 1/3 dei lavoratori europei lavorano con questa modalità. Tuttavia la cultura dell’iperconnessione, insiemecrescente aspettativa che i lavoratori possano essere sempre raggiungibili in ogni momento può avere degli effetti negativi sull’equilibrio tra tempi di vita e lavoro, come pure sulla salute fisica e mentale e del benessere personale più in generale. La connettività che pensavamo ci rendesse liberi ci ha invece imprigionati, ovunque reperibili, sempre raggiungibili, con un occhio sempre sulla email ...

