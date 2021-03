Covid, uno studio dell’Iss: “Bassi livelli vitamina D potrebbero aggravare prognosi” (Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA – La carenza di vitamina D sembrerebbe associata a stadi clinici di Covid-19 più compromessi. È quanto emerge da uno studio retrospettivo su 52 pazienti, che ha visto la collaborazione dell’Iss, dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma e di altre istituzioni, pubblicato sulla rivista Respiratory Research. “Nella nostra indagine abbiamo correlato, per la prima volta, i livelli plasmatici di VitD a quelli di diversi marcatori (di infiammazione, di danno cellulare e coagulazione) e ai risultati radiologici tramite TAC durante il ricovero per Covid-19- spiega Francesco Facchiano, ricercatore dell’Iss, coautore dello studio- e abbiamo osservato che i pazienti con bassi livelli plasmatici di VitD, indipendentemente dall’età, mostravano una significativa compromissione di tali valori, vale a dire risposte infiammatorie alterate e un maggiore coinvolgimento polmonare“. Leggi su dire (Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA – La carenza di vitamina D sembrerebbe associata a stadi clinici di Covid-19 più compromessi. È quanto emerge da uno studio retrospettivo su 52 pazienti, che ha visto la collaborazione dell’Iss, dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma e di altre istituzioni, pubblicato sulla rivista Respiratory Research. “Nella nostra indagine abbiamo correlato, per la prima volta, i livelli plasmatici di VitD a quelli di diversi marcatori (di infiammazione, di danno cellulare e coagulazione) e ai risultati radiologici tramite TAC durante il ricovero per Covid-19- spiega Francesco Facchiano, ricercatore dell’Iss, coautore dello studio- e abbiamo osservato che i pazienti con bassi livelli plasmatici di VitD, indipendentemente dall’età, mostravano una significativa compromissione di tali valori, vale a dire risposte infiammatorie alterate e un maggiore coinvolgimento polmonare“.

