Calciomercato – Inter | per la fascia piace sempre Emerson Palmieri | è sfida con la Juventus

(Di lunedì 22 marzo 2021)nel mirino diIl prossimoestivo sarà ancora caratterizzato dallaa distanza tra. Oggetto del contendere questa volta èdel Chelsea, cercato già in passato da entrambe le società e che ora sembra essere ritorno un obiettivo concreto. Per la Gazzetta dello Sport, ad essere in vantaggio ora sarebbero i bianconeri, dopo che in passato sono stati fatti diversi tentativi dei nerazzurri che però si sono scontrate con le richieste economiche eccessive dei Blues. L'articolo proviene damagazine.

Calciomercato.com

Mi sembra di aver sentito che i Nazionali in forza all'possano essere liberi, come è successo per i loro giocatori stranieri. Mi preoccupa non averli? No, ma mi dispiace. Ma siamo abbastanza ...Commenta per primo Secondo todofichajes.com l'agente del 26enne portiere dell'Udinese Juan Musso ha detto no ae Milan per la Roma.Rappresenta un giocatore molto importante per il calcio italiano. A lui serve per fare esperienza ... Vedremo di sopperire con i ragazzi dell’Inter”."Stiamo attendendo quel che accadrà, pare siano liberi visto che gli altri nazionali sono partiti per altre destinazioni".