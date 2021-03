Calcio: Calcagno (Aic), 'protocollo ha retto ma se interviene Ats non possiamo fare nulla' (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. - (Adnkronos) - "Spero che il peggio sia passato, finora il protocollo ha retto. Non solo la Serie A ma anche le serie inferiori hanno mantenuto il calendario. Poi se una Ats comunica ad una squadra che non può giocare, lì purtroppo non possiamo fare nulla perché è un organismo superiore al nostro". Lo dice Umberto Calcagno, presidente dell'Assocalciatori. "Speriamo che pian piano il nostro paese riesca a venirne fuori", aggiunge il numero uno dell'Aic a Radio Kiss Kiss Napoli prima di parlare del flop delle squadre italiane in Europa. "Credo che quest'annata particolare non ci consenta di fare ragionamenti di sistema, poi che sicuramente abbiamo un divario con gli altri paesi questo deve essere motivo di analisi. Quest'annata non può, però, essere presa a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. - (Adnkronos) - "Spero che il peggio sia passato, finora ilha. Non solo la Serie A ma anche le serie inferiori hanno mantenuto il calendario. Poi se una Ats comunica ad una squadra che non può giocare, lì purtroppo nonperché è un organismo superiore al nostro". Lo dice Umberto, presidente dell'Assocalciatori. "Speriamo che pian piano il nostro paese riesca a venirne fuori", aggiunge il numero uno dell'Aic a Radio Kiss Kiss Napoli prima di parlare del flop delle squadre italiane in Europa. "Credo che quest'annata particolare non ci consenta diragionamenti di sistema, poi che sicuramente abbiamo un divario con gli altri paesi questo deve essere motivo di analisi. Quest'annata non può, però, essere presa a ...

