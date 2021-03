LIVE Sci alpino, Gigante donne Lenzerheide in DIRETTA: Bassino e Brignone per chiudere in bellezza (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Startlist, programma, orari, tv del Gigante femminile di Lenzerheide – Classifica Coppa del Mondo femminile – La cronaca dello slalom femminile con il trionfo di Vlhova in Coppa del Mondo – Il ritiro di Irene Curtoni – Il terzo posto di Roberta Melesi in Coppa Europa Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante di Lenzerheide, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021. Si chiude la Coppa del Mondo in questa travagliata settimana svizzera fatta di neve e nuvole basse sulla pista che ospita le ultime gare della stagione. Le Coppe sono tutte assegnate e dunque la gara di oggi varrà solo per gli annali. E’ la gara più attesa e che può regalare grandi soddisfazioni ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAStartlist, programma, orari, tv delfemminile di– Classifica Coppa del Mondo femminile – La cronaca dello slalom femminile con il trionfo di Vlhova in Coppa del Mondo – Il ritiro di Irene Curtoni – Il terzo posto di Roberta Melesi in Coppa Europa Buongiorno e benvenuti alladeldi, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci2020-2021. Si chiude la Coppa del Mondo in questa travagliata settimana svizzera fatta di neve e nuvole basse sulla pista che ospita le ultime gare della stagione. Le Coppe sono tutte assegnate e dunque la gara di oggi varrà solo per gli annali. E’ la gara più attesa e che può regalare grandi soddisfazioni ...

